Argentino percorre 19 países de bicicleta O jornalista argentino Gustavo Rivara, de 30 anos, que percorre o continente americano de bicicleta desde 1997, está em São Paulo há uma semana, onde chegou depois de passar pelo Centro-Oeste do País. No próximo domingo, o ciclista parte rumo a Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. O ciclista começou sua jornada em 1997 e na sua viagem chegou a ser seqüestrado na Colômbia.