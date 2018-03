Argentino quer derrubar presidente da Fivb O ex-presidente da Federação Argentina de Vôlei, Mario Goijman, foi expulso do cargo de dirigente pela Federação Internacional de Vôlei. A seleção da Argentina também foi excluída da Liga Mundial, que começou nesta sexta-feira, com a República Checa em sua vaga. Nada disso, no entanto, parece convencer o argentino Mario Goijman a mudar de opinião ou arrefecer nas denúncias contra o presidente da Fivb, o mexicano Ruben Acosta, há 19 anos no comando da entidade. Goijman tem feito várias ações no sentido de fazer com que o Comitê Olímpico Internacional e a Organização Desportiva Pan-Americana se posicionem com relação ao assunto. A Agência Estado teve acesso a uma cópia do dossiê contra Acosta, contendo as informações que geraram a denúncia criminal, apresentada em 20 de dezembro de 2002 em Lausane, na Suíça; relatórios e apêndices da Comissão de Finanças da Fivb; um arrasoado sobre ?quem é Ruben Aco$ta?, com o $ grafado no lugar do esse no nome do presidente da Fivb; cartas trocadas entre Acosta e o presidente da Odepa, Maria Vazquez Raña; e uma carta destinada ao COI. Esse mesmo dossiê tem sido distribuído à jornalistas da Europa ? o próprio Goijamn não se separa de documentos que qualifica ?como provas irrefutáveis?. Nesta sexta-feira, a agência internacional DPA informou que em uma carta enviada ao COI, inclusive com cópia ao presidente Jacques Rogge, Goijamn acusa Acosta de ter desviado ?entre 16 e 18 milhões de dólares? da Fivb nos últimos anos. A carta enviada ao COI a que a Agência Estado teve acesso data do dia 5 de março e está endereçada a Thomas Bach, presidente da Comissão Jurídica, e a Keba Mbaye, presidente da Comissão de Ética. O documento pede que a entidade que dirige o vôlei mundial seja investigada, já que é filiada ao COI. Faz várias acusações, dentre elas de que Acosta fica com comissões resultantes de contratos com tevê e de exclusividade no uso de marcas (como a da bola Mikasa) e que a Fivb comprou uma casa que era da família Acosta na Suíça. A DPA ouviu o secretário-geral da Fivb, Jean Pierre Seppey, um dos piores inimigos de Goijman. ?Temos ações criminais contra o senhor Goijman. Avisei (os dois se encontraram, nesta sexta-feira, em Madri): ?Mario, está perdendo sua imagem positiva. É melhor terminar com tudo isso??, disse Seppey. Mesmo tendo recorrido à Justiça comum, Goijman sabe que a Suíça é sede de cerca de 40 federações esportivas internacionais, algo que interfere na economia do país. Recorrer ao COI é mais uma ação para tentar tirar o foco de discussão do âmbito exclusivo do vôlei. Nesta sexta-feira, pela primeira rodada do Grupo D da Liga Mundial, a França venceu a República Checa por 3 a 1 (20/25, 25/23, 25/19 e 25/17) e a Grécia derrotou o Japão por 3 a 0 (25/19, 25/20 e 25/16).