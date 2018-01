Argentino quer revanche com Xuxa nos 50m O nadador argentino José Meolans aceitou disputar a revanche contra Fernando Scherer ?Xuxa?, em duas provas dos 50 metros livres. Os dois atletas vão à piscina do clube River Plate nos dias 21 e 24 de outubro, em Buenos Aires. Durante os Jogos Pan-Americanos de São Domingos, Meolans ficou dois centésimos atrás do brasileiro.