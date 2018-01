Argentino vence 3.ª etapa da Volta Ciclística de São Paulo O argentino Gerardo Fernandez venceu nesta segunda-feira a terceira etapa da Volta Ciclística do Estado de São Paulo, ao completar em 2h20m19 o percurso de 108,7 quilômetros entre as cidades de São José dos Campos e Atibaia. O catarinense Soelito Gohr chegou em segundo lugar e assumiu a liderança na classificação geral da prova. Com o tempo de 2h20m23 nesta segunda-feira, Soelito passou a ter 12 segundos de vantagem sobre o segundo colocado na classificação geral, que é justamente o argentino Gerardo Fernandez. ?A etapa foi dura por causa dos diversos ataques e, principalmente, pela subida difícil no final em paralelepípedo?, revelou o ciclista argentino de 30 anos. ?Dedico esta vitória ao meu pai, que faleceu no dia 10, na Argentina.? Para Soelito, que está com 33 anos, o segundo lugar também foi muito importante nesta segunda. ?A meta é garantir um lugar no pódio e, no meu caso, assumir a liderança na classificação geral. A competição está só começando, mas é bom conseguir resultados expressivos?, disse o ciclista. Próxima parada: São Carlos Nesta terça-feira, os mais de 130 participantes da Volta de São Paulo terão uma etapa bastante dura. Serão 249,5 quilômetros entre as cidades de Atibaia e São Carlos, com largada às 7 horas e chegada prevista para as 13 horas. ?Agora os candidatos têm de mostrar a cara?, afirmou o técnico Cláudio Diegues, da equipe Memorial-Santos/Fupes/Giant/Vzan. ?A etapa será longa e exigirá bastante do condicionamento físico dos atletas.? Esta é a quarta edição da Volta Ciclística do Estado de São Paulo, prova que conta pontos para o ranking mundial. Ao todo, serão 1.253,26 quilômetros de percurso, com final previsto para o próximo domingo. E o resultado será muito importante para definir a equipe brasileira de ciclismo de estrada para os Jogos Pan-Americanos do Rio, em julho. Classificação na etapa 1.º Gerardo Fernandez, Cesc/São Caetano/Sundown/Nossa Caixa - 2h20min19 2.º Soelito Gohr, Scott/Marcondes Cesar/Fadenp/São José dos Campos - 2h20min23 3.º Marcos Novello, Memorial-Santos/Fupes/Giant/Vzan/Oakley - 2h20min25 4.º Patrique Azevedo, Flying Horse/Caloi/São Bernardo - 2h29min29 5.º Jair Santos, Avaí FC/Florianópolis/APGF - 2h29min29 Classificação geral 1.º Soelito Gohr, Scott/Marcondes Cesar/Fadenp/São José dos Campos - 4h43min53 2.º Gerardo Fernandez, Cesc/São Caetano/Sundown/Nossa Caixa - a 12 segundos 3.º Magno Nazaret, Scott/Marcondes Cesar/Fadenp/São José dos Campos - a 13 segundos 4.º Fabrício Morandi, Cesc/São Caetano/Sundown/Nossa Caixa - a 15 segundos 5.º Marcos Novello, Memorial-Santos/Fupes/Giant/Vzan/Oakley - a 18 segundos Classificação geral por equipes 1.º Scott/Marcondes Cesar/Fadenp/São José dos Campos - 14h12min27 2.º Cesc/São Caetano/Sundown/Nossa Caixa - a 16 segundos 3.º Flying Horse/Caloi/São Bernardo - a 28 segundos 4.º Memorial-Santos/Fupes/Giant/Vzan/Oakley - a 32 segundos 5.º DataRo Computadores (Curitiba) - a 41 segundos Classificação geral de montanha 1.º Antonio Nascimento, Memorial-Santos/Fupes/Giant/Vzan/Oakley - 8 pontos 2.º Magno Nazaret, Scott/Marcondes Cesar/Fadenp/São José dos Campos - 5 pontos 3.º Patrique Azevedo, Flying Horse/Caloi/São Bernardo - 5 pontos