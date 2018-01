Argentino vence etapa da Volta de SP O pelotão da Volta Ciclística de São Paulo cruzou nesta quarta-feira a barreira simbólica da metade do percurso, que no total tem cerca de 1.100 quilômetros. A chuva castigou os ciclistas durante os 173 quilômetros da etapa entre São Carlos e Bauru. Mesmo assim, a velocidade média não foi baixa (39,263 km/h) e os estrangeiros voltaram a mostrar força. O argentino Emilio San Martin, foi o primeiro colocado, com o tempo de 4h24m59, e assumiu a liderança geral da prova. "A etapa foi dura por causa da chuva. Tive sorte porque fiz uma boa diferença quando escapei", disse Emilio San Martin, cuja especialidade são os trechos em subida. O argentino tem agora 2 segundos de vantagem sobre o brasileiro André Grizante, o segundo colocado na classificação geral. "Eu estava mais preocupado com a classificação geral, em não tomar tempo dos outros e, se desse, descontar um pouco", afirmou brasiliero Renato Ruiz, que ficou em segundo lugar na etapa e saltou para a 3ª posição na prova. Nesta quinta-feira, os 24 quilômetros do percurso contra-relógio nas ruas de São José do Rio Preto devem selecionar quem vai mesmo brigar pelo título da Volta de São Paulo, que acaba domingo.