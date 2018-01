Argentino vence etapa da Volta de SP O argentino Eddie Cisneros venceu a etapa desta sexta-feira da Volta Ciclística de São Paulo, ao completar o percurso de 208 quilômetros, entre as cidades de São José do Rio Preto e Ribeirão Preto, com o tempo de 5h10m26. Seu compatriota Raul Turano chegou em segundo lugar, enquanto o italiano Angelo Ciccone foi o terceiro. Na classificação geral da prova, a liderança continua com o argentino Jorge Giacinti, com tempo total de 21h19m02, seguido pelo seu compatriota Matias Médici (21h19m10) e pelo brasileiro Pedro Autran (21h19m15). A penúltima etapa da Volta de São Paulo, neste sábado, já deve definir o campeão da prova, que acaba no domingo. Serão 228 quilômetros de Ribeirão Preto a Campinas.