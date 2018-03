Argentino vence Ironman Brasil 2001 O argentino Eduardo Sturla venceu neste sábado o Ironman Brasil 2001 com o tempo de 8h11m10 e registrou a melhor marca da história da prova no País. O brasileiro melhor colocado foi o carioca Alexandre Ribeiro, em nono lugar, com o tempo de 8h39m59. O tricampeão da prova e indicado como um dos favoritos ao título, o norte-americano Ken Glah, ficou em terceiro. Entre as mulheres, a canadense Wendy Ingraham repetiu seus bons resultados e venceu com o tempo de 9h10m02. A carioca Fernanda Keller chegou em segundo lugar, quatro minutos e dez segundos depois. A prova é seletiva para o Ironman do Havaí e reuniu 550 triatletas de 25 países. A classificação final foi a seguinte: Masculino 1 Eduardo Sturla (ARG), 8h11M10 2 Faris al Sultan(ALE), 8h21M11 3 Ken Glah(EUA), 8h23M00 4 Alec Rukosev (RUS), 8h25M13 5 Petr Vabrusek (TCH), 8H26M02 6 Peter Kropko (HUN), 8h28m03 7 Uwe Widmann (Ale), 8h34m38 8 Harald Feierabend (Ale), 8h38m57 9 Alexandre Ribeiro (BRA), 8h39m59 10 Jonas Colting (SUI), 8h42m42. Feminino 1 Wendy Ingraham (CAN), 9h10m02 2 Fernanda Keller (BRA), 9h14m12 3 Laura Drake (EUA), 9h33m11 4 Tara Lee Marshall (CAN), 9h49m15 5 Heather Matz Jorris (EUA), 9h52m01.