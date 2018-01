Argentino vence prova de ciclismo em SP Na última volta, o argentino Francisco Chamorro, da equipe Caloi Extra Suzano, conseguiu se desgarrar do pelotão para vencer, neste domingo, o II Troféu Cidade de São Paulo de ciclismo, disputado em um circuito de rua, que compreendia as avenidas 23 de Maio, Rubem Berta e Moreira Guimarães, com partida e chegada em frente ao Obelisco do Ibirapuera. Em segundo lugar, 100 metros atrás, ficou Elivelton Pedro, da equipe de Americana. No feminino, a vencedora foi Maria Luzia Evangelista.