Argentino vence prova de hipismo em SP O cavaleiro argentino Martin Dopazo venceu a prova desta sexta-feira do Concurso Internacional Indoor, que é disputado na Sociedade Hípica Paulista, em São Paulo. A série internacional com obstáculos a 1,35 metro contou com a participação de 70 conjuntos e, com o cavalo El Capricho Adelalina, o vencedor zerou o percurso com tempo de 26s30. Na quinta-feira, o destaque no Concurso Internacional foi o brasileiro André Miranda, que venceu as duas provas do dia. Na série de 1,40 metro, ele montou o cavalo Salamandra Just Wonderfull. E depois, na de 1,50 metro, foi com Salamandra Chapman Rouge. A disputa continua neste sábado, mas o grande evento é mesmo no domingo, quando acontece o Grande Prêmio, que é seletivo para a Copa do Mundo da Malásia, em abril de 2006.