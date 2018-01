Argentinos avançam às semifinais em torneio na Áustria Dois tenistas argentinos garantiram, nesta sexta-feira, classificação às semifinais do ATP de Kitzbuehel, na Áustria, que distribui mais de 820 mil dólares em prêmios. Agustín Calleri surpreendeu o compatriota Gaston Gaudio por 2 sets a 0 - com parciais de 7/5 e 6/0 - e fará um duelo contra o espanhol Fernando Verdasco, que passou pelo equatoriano Nicolas Lapentti com um duplo 6/4. Em outra partida de semifinal, Juan Ignacio Chela se garantiu ao vencer o alemão Philipp Kohlschreiber por 2 sets a 0 - com parciais de 6/4 e 6/4 - e terá pela frente o russo Mikhail Youzhny, que derrotou o austríaco Juergen Melzer por 2 a 1 - parciais de 6/3, 3/6 e 6/3. Budapeste Pelas quartas-de-final do WTA de Budapeste, na Hungria, a surpresa foi a eliminação da colombiana Catalina Castaño (cabeça-de-chave número 1) com a derrota para a israelense Anna Smashnova por 2 sets a 0 - parciais de 6/2 e 6/2. Em outros jogos, a espanhola Lourdes Dominguez Lino ganhou da italiana Romina Oprandi por 2 a 0 (6/3 e 6/0), a holandesa Michaella Krajicek passou pela italiana Sarra Errani por 2 a 0 (duplo 6/4) e a alemã Martina Muller venceu a checa Eva Birnerova por 2 a 1 - parciais de 7/6 (9/7), 4/6 e 6/1.