Argentinos dominam IronMan Brasil Quando o sol nasceu na praia do Jurerê Internacional, em Florianópolis, às 7 horas deste sábado, foi dada a largada do IronMan Brasil, com 3,8 quilômetros de natação, 180 de ciclismo e 42 de corrida. Os termômetros marcavam 17 graus e o vento gelado chegava a quase 13 quilômetros por hora. Os 790 triatletas de 29 países tiveram de enfrentar a baixa temperatura do mar (21 graus) e as marolas que atrapalhavam a visualização das bóias. Depois de liderar até o último quilômetro, Fernanda Keller, 39 anos e seis medalhas de bronze na prova do Havaí (a mais importante do mundo), foi ultrapassada pela argentina Barbara Buenahora, que terminou a prova em 9h33m21, seguida por Fernanda com 9h34m56 e pela colombiana Carmenza Morales, com 9h50m14. "Fui com muita energia para o tudo ou nada e estou muito feliz de ganhar meu primeiro IronMan. Nunca imaginei que fosse ganhar de uma atleta tão superior como a Fernanda Keller", disse Barbara. Fernanda chegou a abrir uma vantagem de quase cinco minutos sobre a atleta argentina e por isso, diminuiu o ritmo. Mas acabou sendo surpreendida e não conseguiu esconder a decepção. "Tomei um susto. Foi frustrante este final de prova, pois estava tranqüila de que não teria de apertar o ritmo. Deixei-me levar pelo entusiasmo da torcida e pela locução da prova que dizia que estava muito na frente e, no fundo, eu não estava, pois é impossível ela tirar cinco minutos de diferença", afirmou Fernanda. Já quanto ao tempo feito de 9h34m56 ela revelou não ter gostado muito. ?Minha melhor marca é 9h14, então este tempo não foi bom não." Apesar da derrota, a brasileira já tem vaga garantida para o Mundial de IronMan, em 18 de outubro, na Ilha de Kona, no Havaí, em razão de ter alcançado a 6ª colocação na prova do ano passado. Esta será a 17ª vez que participará do evento. Buenahora também já tem vaga por causa da 3º colocação no IronMan da Flórida, em novembro do ano passado. Entre os homens, o argentino Oscar Galindez, de 31 anos e radicado em Santos há oito, foi o vencedor com o tempo de 8h16m, seguido pelo alemão Olaf Sebatschus ( 8h22m06) e pelo também argentino Eduardo Sturla ( 8h23m). "Esta foi a primeira vitória no IronMan e a melhor da minha vida. A ficha vai demorar a cair. De pensar que há dois anos fiz o tempo de 8h45m. Vou ficar com a imagem da chegada por muito tempo na minha cabeça, pois esta prova é muito dura e esta é apenas a minha quarta prova", disse Galindez. Ele revelou que sentiu muito o percurso de natação. "Havia muita correnteza e o mar estava bastante mexido, o que dificultou a visualização das bóias. Sem contar que bati no barco dos jornalistas e senti cãibra. A minha sorte foi a prova da corrida, onde consegui tirar toda a diferença.? Com vaga já confirmada para a prova do Mundial de IronMan, Galindez prefere não fazer muitos planos. "Este foi meu primeiro degrau, agora tenho de treinar duro para o Havaí." Já o alemão Olaf vibrou muito com o resultado. Décimo colocado no IronMan do Havaí no ano passado e sexto na prova brasileira também em 2002, ele melhorou quase 10 minutos seu tempo em relação ao ano passado. "Estava muito concentrado e pensei positivo. Apostei muito na minha disciplina e dedicação aos treinamentos. A corrida foi decisiva", falou, ao lembrar que ultrapassou o argentino Eduardo Sturla nos últimos três quilômetros da prova. O melhor brasileiro na prova foi o gaúcho Roberto de Melo Lemos, que chegou na sexta colocação com tempo de 8h50m. "Vim com o objetivo de superar os meus limites e consegui. Este é o meu 11º IronMan, mas este foi o meu melhor tempo", admitiu. As 50 vagas que foram disputadas para o Mundial IronMan do Havaí entre profissionais e faixa etária (sendo que 3 vagas são para elite masculina e 2 vagas para elite feminina) só serão asseguradas neste domingo, a partir das 9 horas, quando as inscrições serão abertas e os triatletas deverão efetuar o pagamento de US$ 407. Em vista disso, muitos poderão não participar da prova, por falta de dinheiro e apoio de patrocinadores.