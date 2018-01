Argentinos dominam Volta de São Paulo Os argentinos Jorge Giacinti e Matias Médici conseguiram as duas primeiras colocações na prova contra-relógio, disputada nesta quinta-feira em São José do Rio Preto e que foi válida pela 6ª etapa da Volta Ciclística de São Paulo. Com isso, Giacinti passou a ser o líder da classificação geral, enquanto Médici ocupa a segunda posição. O melhor brasileiro no dia foi Pedro Autran, que ficou em terceiro lugar na etapa e ocupa a mesma posição na classificação geral. Como a Volta de São Paulo termina domingo, ele parece ser o único capaz de tirar o título dos dois argentinos. Giacinti completou o percurso de 24,2 quilômetros em 32m19, enquanto Médici chegou logo depois, com o tempo de 32m21. Já Pedro Autran marcou 32m26. O também argentino Emilio San Martin, líder da prova até então, foi mal nesta quinta-feira e completou o percurso em apenas 35m08. Nesta sexta-feira, a Volta de São Paulo terá um percurso de 208,4 quilômetros, entre as cidades de São José do Rio Preto e Ribeirão Preto. ?Estou feliz com a vitória e a liderança, mas não dá ainda para comemorar. Teremos duas etapas muito duras e mais três dias de competição pela frente?, afirmou Jorge Giacinti. ?A competição está bastante equilibrada e não há nada decidido ainda?, disse Matias Médici.