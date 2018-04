Argentinos pedem a saída de Maradona

A pesquisa também indicou que 80% acreditam que a Argentina não se classificará para a Copa da África do Sul. Somente dois de cada dez apostam que a seleção ainda evitará a repetição da Copa de 1970, a última que não contou com a sua presença.

O sóbrio La Nación estampou em seu suplemento esportivo: "Alarme - A Argentina está brincando perigosamente com seu destino". O Clarín ironizou: "A Argentina fez pouquinho e tem um problema grande". Segundo os analistas do jornal de maior tiragem no país, "a seleção não encontra seu rumo".

O jornal Página 12 ironizou as declarações de Maradona de que problemas "a gente resolve conversando com os rapazes". E completou: "Maradona sequer teve rebeldia".

O ''Olé'', tradicionalmente benevolente com o craque, ontem mudou o tom: "Maradona cometeu todos os erros que um técnico pode".