Argentinos reclamam da quadra

Os argentinos não gostaram da qualidade do saibro escolhido para receber a disputa. Como a quadra é coberta e absorve pouca umidade, fica muito escorregadia. A primeira "vítima" foi Juan Martin Del Potro. O melhor jogador da Argentina (número 11 do ranking mundial), torceu o joelho direito durante o final de semana e passou a fazer treinamentos bem mais leves do que o previsto antes do início do confronto.

Além disso, há o problema da luminosidade. Os argentinos reclamam que os raios do sol criam regiões de sombra e luz na quadra, o que prejudica a visibilidade da bola. "Não se enxerga absolutamente nada em alguns ângulos", afirmou o capitão argentino Tito Vázquez.

Brasil Open estrelado. Ontem a organizadora do principal torneio do País, em fevereiro, em São Paulo, confirmou a participação de Gilles Simon, número 12 do mundo, na competição.