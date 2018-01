Argentinos são eliminados em torneio de tênis polonês Pelas quartas-de-final do Torneio de Sopot, evento realizado na Polônia que conta pontos para a o ranking da ATP e distribui mais de 420 mil euros em prêmios, o tenista russo Nikolay Davydenko, cabeça-de-chave numero 1, não encontrou problemas para eliminar o argentino Carlos Berlocq por 2 sets a 0, com parciais de 6/0 e 6/4. Nas semifinais, Davydenko vai enfrentar o italiano Filippo Volandri, que não encontrou problemas para passar pelo austríaco Oliver Marach por 2 a 0, parciais de 6/2 e 6/3. Outro argentino eliminado em Sopot, Juan Ignacio Chela levou 2 a 0 do alemão Florian Mayer, com direito a pneu - parciais de 6/4 e 6/0. O adversário de Mayer nas semifinais será o argentino Agustín Calleri - o único do país que permaneceu na competição -, que derrotou o polonês Michal Przysiezny por 2 a 0, parciais de 6/4 e 6/2.