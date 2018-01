Argentinos vão à semifinal no Torneio de Stuttgart Foram definidos nesta sexta-feira os dois confrontos pelas semifinais do Torneio de Stuttgart, na Alemanha, que distribui US$ 740 mil em prêmios. Os argentinos Jose Acasuso e Juan Monaco vão se enfrentar num dos jogos de sábado, enquanto o outro terá o espanhol David Ferrer contra o checo Tomas Berdych. Mas o grande destaque do dia em Stuttgart foi a invasão de um periquito, que entrou na quadra e interrompeu o jogo entre Berdych e o equatoriano Nicolas Lapentti. Apesar do imprevisto, o tenista checo conseguiu uma boa vitória, por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/2. Nos outros jogos, Ferrer derrotou o alemão Florian Mayer por 6/4 e 6/3, Acasuso ganhou do austríaco Oliver Marach por 6/2 e 6/3 e Monaco avançou após o abandono do peruano Luis Horna. Outro torneio Já em Amersfoort, na Holanda, o também argentino Guillermo Coria confirmou o favoritismo e garantiu sua vaga na semifinal. Cabeça-de-chave número 1 da competição, ele derrotou seu compatriota Agustin Calleri por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/6 (7/4). O próximo adversário de Coria é o sérvio Novak Djokovic, que eliminou o francês Marc Gicquel por 6/3 e 6/4. Na outra semifinal do Torneio de Amersfoort, que distribui US$ 410 mil em prêmios, o chileno Nicolas Massu vai enfrentar o espanhol Rubén Ramírez Hidalgo. Nesta sexta-feira, Massu derrotou o espanhol Carlos Moya por 7/5 e 6/4. E Rubén Ramírez Hidalgo ganhou do também espanhol Alberto Martin por duplo 6/2.