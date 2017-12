Argentinos vencem e avançam no Masters de Hamburgo Dois tenistas argentinos se deram bem no saibro do Masters Series de Hamburgo, nesta terça-feira, e avançaram à segunda rodada do torneio, o quinta desta série na temporada, que distribui mais de dois milhões de dólares em prêmios. Cabeça-de-chave número 6, Gaston Gaudio derrotou o espanhol Alberto Martín por 2 sets a 1 - com parciais de 6/2, 3/6 e 6/4. Mais tarde, Jose Acasuso não teve trabalho para passar pelo alemão Simon Greul por 2 a 0 (6/2 e 6/1). O dia para os torcedores alemães também não foi bom por causa da derrota de Tommy Haas para o sueco Robin Soderling. Depois de perder o primeiro set por 6/2, o alemão ganhava o segundo por 2/1 quando teve que abandonar por causa de uma contusão. Quem salvou a pátria local foi Rainer Schuettler, que sofreu para bater o checo Lukas Dlouhy por 2 sets a 1 - com parciais de 4/6, 6/3 e 6/2. Em outros jogos do dia, o italiano Filippo Volandri ganhou do sérvio Boris Pashanski por 2 sets a 0 - com um duplo 6/2 - e o francês Sebastien Grosjean eliminou o norte-americano Robby Ginepri também por 2 a 0 - com um duplo 7/5.