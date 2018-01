Argentinos vencem e se classificam em torneio na Áustria Os tenistas argentinos se deram bem na rodada desta quinta-feira do ATP de Kitzbuehel, na Áustria, e se classificaram às quartas-de-final do torneio, que é disputado em quadras de saibro. Cabeça-de-chave número 7, Juan Ignacio Chela passou fácil pelo sérvio Dusan Vemic por 2 sets a 0 - com parciais de 6/4 e 6/0. Com um pouco mais de trabalho, Agustín Calleri eliminou o chileno Nicolas Massu (sexto pré-classificado) por 2 a 0 - com parciais de 6/2 e 7/6 (7/4). Por 2 a 1, o argentino Gaston Gaudio passou pelo alemão Denis Gremelmayr, com parciais de 6/7 (1/7), 7/6 (9/7) e 6/0. Mas, a surpresa do dia foi a eliminação do finlandês Jarkko Nieminen (cabeça 3), que perdeu para o alemão Philipp Kohlschreiber por 2 sets a 1 - com parciais de 6/2, 4/6 e 6/3. Em outros jogos, o espanhol Fernando Verdasco bateu o bielo-russo Max Mirnyi por 2 sets a 0 - parciais de 6/4 e 7/5 -, o russo Mikhail Youzhny ganhou do argentino Edgardo Massa por 2 a 0 (6/4 e 6/1), o austríaco Juergen Melzer venceu o romeno Andrei Pavel por 2 a 0 (7/5 e 6/3) e o equatoriano Nicolas Lapentti derrotou o austríaco Stefan Koubek com um duplo 6/3. Nesta sexta, serão disputadas as partidas das quartas-de-final. Os confrontos são: Nicolas Lapentti x Fernando Verdasco, Juan Ignacio Chela x Philipp Kohlschreiber, Mikhail Youzhny x Juergen Melzer e Agustín Calleri x Gaston Gaudio.