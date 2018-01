Arizona Diamondbacks é o time com mais vitórias na MLB O Arizona Diamondbacks se tornou na segunda-feira o time com mais vitórias neste começo da temporada 2007 da Major League Baseball. A sexta vitória em oito partidas foi garantida fora de casa, contra o Cincinnati Reds, com placar apertado: 3 a 2. Com isso, o time do Arizona ainda lidera a Conferência Oeste da National League. A vitória dos Diamondbacks foi garantida graças ao acerto do rebatedor Orlando Hudson, após arremesso de Kirk Saarloos no oitavo inning. Os outros líderes de conferência na National League são Atlanta (5 vitórias e 1 derrota), na Leste, e Cincinnati Reds (4 vitórias e três derrotas), na Central. Já os líderes das conferências da American League são: Toronto Blue Jays (4-2), na Leste, Minnesota Twins (4-2), na Central, e Los Angeles Angels (5-2), na Oeste. Os resultados de segunda-feira: American League Detroit Tigers 2 x 6 Baltimore Orioles New York Yankes 8 x 2 Minnesota Twins Kansas City Royals 1 x 9 Toronto Blue Jays Tampa Bay Devil Rays 4 x 8 Texas Rangers Chicago White Sox 4 x 1 Oakland Athletics Obs.: O jogo Seattle Mariners x Cleveland Indians foi adiado devido à neve. National League Philadelphia Phillies 5 x 11 New York Mets Saint Louis Cardinals 3 x 0 Pittsburgh Pirates Houston Astros 5 x 3 Chicago Cubs Colorado Rockies 6 x 3 Los Angeles Dodgers Milwaukee Brewers 3 x 5 Florida Marlins Cincinnati Reds 2 x 3 Arizona Diamondbacks San Francisco Giants 0 x 1 San Diego Padres