Arizona vence e adia final do beisebol Jogando em casa, o Arizona Diamondbacks arrasou o New York Yankees por 15 a 2, em jogo que acabou nesta madrugada, e adiou a decisão do título da liga norte-americana de beisebol. Com esta vitória do Arizona, a série final está empatada por 3 a 3 e última partida entre os dois será disputada na noite deste domingo, novamente em Phoenix. Quem vencer o 7º confronto será o campeão.