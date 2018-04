Armstrong admite doping em entrevista

Por anos, Armstrong, 41, foi suspeito de ter usado doping para ter a mais vitoriosa carreira da história do ciclismo, incluindo a conquista do Tour de France por sete vezes. E ao longo de todo este período, ele negava com o forte argumento de nunca ter sido pego nas dezenas de exames à que foi submetido.

Oprah, considerada a mais popular apresentadora de TV dos EUA, disse ontem em um programa da CBS que Armstrong admitiu ter usado doping. Segundo ela, o ciclista "não se abriu da forma que eu esperava". De qualquer forma, disse Oprah, "fiquei satisfeita com as respostas".