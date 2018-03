Armstrong amplia vantagem na Volta O ciclista norte-americano Lance Armstrong ampliou sua vantagem de 4 minutos e 21 segundos para 5 minutos na liderança geral da Volta da França ao fim da 16ª etapa, considerada a mais dura de todas. Ele chegou em terceiro, mais de um minuto atrás do vencedor do trecho, Michael Boogerd, da Holanda. Mas, ainda assim, ficou à frente de seu principal adversário, o espanhol Joseba Beloki. No ano passado, quando foi vencedor da prova, Armstrong estabeleceu uma dianteira de 6 minutos e 44 segundos sobre o alemão Jan Ullrich. A etapa desta quinta, de Aime a Cluses, é a última em montanhas e costuma decidir a competição. A Volta da França tem a sua chegada neste domingo, em Paris.