Armstrong cada vez mais perto do título O ciclista Lance Armstrong está cada vez mais perto de conquistar seu 7º título seguido na Volta da França. Ele manteve a liderança folgada nesta quarta-feira, depois da disputa da 17ª etapa da prova, vencida pelo italiano Paolo Savoldelli. O percurso de 239,5 quilômetros entre as cidades de Pau e Revel foi completado em 5h41s19 por Paolo Salvodelli. Já Lance Armstrong chegou em 23º lugar, junto com o pelotão, e manteve os 2 minutos e 46 segundos de vantagem sobre o italiano Ivan Basso na classificação geral. Nesta quinta-feira acontece a 18ª etapa da Volta da França, que acaba no domingo. O percurso entre as cidades de Albi e Mende terá 189 quilômetros.