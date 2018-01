Armstrong: chance de doping é alta O presidente da Agência Mundial Antidoping (AMA), o canadense Richard Pound, considera que há "grandes possibilidades" de que Lance Armstrong tenha se utilizado de substâncias proibidas pela legislação esportiva. Foi isso que afirmou Pound, em declarações divulgadas hoje pelo jornal online Netzeitung, sobre as suspeitas com relação ao ciclista americano, sete vezes campeão do Tour de France. De acordo com o jornal, a AMA estudou os documentos relativos aos seis testes de doping, realizados em 1999 e cujos resultados foram divulgados recentemente pelos meios de comunicação franceses, segundo os quais ciclista americano utilizou a substância proibida EPO. "Em minha opinião, o laboratório que realizou essas análises é muito bom e está na liderança mundial na pesquisa do EPO", continuou Pound. "Não tenho motivo algum para pensar, portanto, que as análises não foram feitas corretamente", acrescentou o presidente da AMA. Segundo Pound, com a passagem do tempo é possível que os rastros do EPO na urina se dissipem, mas o que não pode acontecer é que "onde não havia EPO a substância apareça de repente". Pound comentou, no entanto, as dificuldades de chegar a punir Armstrong, já que em 1999 não havia ainda um regulamento da UCI com relação a essa substância. O presidente da AMA se pronunciou a favor de realizar um teste genético para estabelecer se as amostras de urina correspondem realmente ao ciclista americano. O laboratório que fez os testes, em Chatenay-Malabry, tem um total de 46 análises positivas também dos anos 1998 e 1999. Segundo Pound, a AMA dispõe desse material, mas não dos nomes dos donos das amostras de urina.