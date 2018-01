Armstrong conquista o heptacampeonato O norte-americano Lance Armstrong entrou definitivamente para a história do esporte. Na última prova de sua vitoriosa carreira, ele conquistou neste domingo o 7º título seguido da Volta da França, a competição mais famosa do ciclismo mundial. Na 21ª e última etapa dos 23 dias de prova, neste domingo, Lance Armstrong já entrou com o título praticamente garantido. Só precisava completar o percurso de 144,5 quilômetros até Paris. Mas não teve que fazer nem isso para ser o legítimo heptacampeão. Com a chuva, a organização da prova parou de cronometrar o tempo dos competidores quando eles chegaram a Paris. E, com isso, confirmou a vitória de Lance Armstrong, que liderou praticamente toda a edição 2005 da Volta da França. Aos 33 anos, Lance Armstrong já tinha avisado que vai se aposentar após a disputa desta prova. E sai de cena com a impressionante e inédita marca de 7 títulos seguidos na Volta da França, depois de ter se curado de um câncer no final da década de 90.