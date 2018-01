Armstrong disputará a Volta da França O norte-americano Lance Armstrong confirmou nesta quarta-feira que irá disputar mais uma vez a Volta da França, a mais famosa competição do ciclismo mundial. Ele é o único a ter conquistado 6 títulos da prova e vai lutar para ser campeão novamente, de 2 a 24 de julho. Depois da conquista do 6º título no ano passado, Armstrong chegou a pensar em não disputar a Volta da França em 2005. Aos 33 anos, queria descansar. Mas aceitou o desafio. O que, aliás, é uma marca de sua carreira. Afinal, ele teve câncer no testículo e conseguiu se recuperar para virar um dos maiores nomes da história do ciclismo. Ainda fora de forma, Armstrong preparou um calendário de treinos e competições para chegar bem na Volta da França. ?Meu objetivo é ganhar o 7º título. Estou ansioso para subir na bicicleta e começar a correr?, disse o norte-americano. Assim, ele volta a competir na prova Paris-Nice, a partir de 6 de março.