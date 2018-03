Armstrong é campeão da Volta da França Aos 31 anos, o norte-americano Lance Armstrong entrou definitivamente para a história da Volta da França, a mais importante competição de ciclismo do mundo. Ele se tornou neste domingo campeão pela 5ª vez seguida, igualando o recorde do espanhol Miguel Indurain. Depois de 23 dias de competição e 3.427,5 quilômetros percorridos, Armstrong completou a prova, em Paris, com 61 segundos de vantagem para o segundo colocado, o alemão Jan Ullrich, na mais apertada de suas vitórias - a diferença sempre foi mais de 6 minutos. ?Isso só me dá mais motivação para tentar o sexto título?, disse o norte-americano. O vencedor da última etapa, com 152 quilômetros entre Ville d?Avray e Paris, foi o francês Jean-Patrick Nazon. Com os resultados do dia, Ullrich ficou com o vice-campeonato da prova, pela quinta vez na carreira - foi campeão apenas uma ocasião, em 1997. E a terceira colocação no geral foi para Alexander Vinokourov, do Casaquistão. Armstrong, que já teve câncer nos testículos e conseguiu se curar, entrou assim para o seleto clube dos atletas que ganharam cinco vezes a Volta da França. Além dele, conseguiram o feito o francês Jacques Anquetil (1957 e de 1961 a 1964), o belga Eddy Merckx (de 1969 a 1972 e 1974), o francês Bernard Hinault (1978, 1979, 1981, 1982, 1985) e o espanhol Miguel Indurain (de 1991 a 1995). A diferença é que apenas ele e Indurain levaram cinco títulos consecutivos.