Armstrong é investigado por doping Autoridades francesas abriram nesta quinta-feira inquérito sobre alegações de doping feitas em livro contra o hexacampeão da Volta da França, Lance Armstrong. A investigação está baseada no depoimento da assistente britânica de Armstrong, Emma O´Reilly, que disse aos autores do livro LA Confidential, The Secrets of Lance Armstrong, que ela era enviada pelo ciclista para recolher pílulas e seringas utilizadas nas corridas.