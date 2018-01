Armstrong está com a mão no título Tranqüilo na liderança, o ciclista norte-americano Lance Armstrong está muito perto de conquistar seu 7º título seguido da Volta da França. Faltam apenas duas etapas da prova, depois do percurso de 153,5 quilômetros disputado nesta sexta-feira, entre as cidades de Issoire e le Puy-en-Velay - o vencedor do dia foi o italiano Giuseppe Guerini. Na etapa desta sexta-feira, a 19ª das 21 previstas, Armstrong terminou na 56ª colocação, mas manteve a boa vantagem de 2 minutos e 46 segundos para o italiano Ivan Basso, que está em segundo lugar na classificação geral. ?Foi um grande dia. Dei tudo o que tenho?, admitiu o norte-americano, que ganhou as últimas 6 edições da Volta da França. Na etapa deste sábado, os ciclistas irão percorrer 55,5 quilômetros no arredores da cidade de Saint-Etienne. E no domingo, partem para Paris, onde termina a Volta da França.