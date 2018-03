Armstrong mantém a vantagem na Volta O ciclista norte-americano Lance Armstrong segue firme em busca de seu 5º título consecutivo da Volta da França. Depois da realização da 14ª das 20 etapas da prova, neste domingo (191,5 km entre Saint-Girons e Loudenvielle), ele manteve a vantagem de 15 segundos sobre o segundo colocado na classificação geral, o alemão Jan Ullrich. O vencedor do dia foi o italiano Gilberto Simoni. Armstrong chegou em 11º lugar na etapa deste domingo, enquanto Ullrich veio logo atrás, em 12º. Quem parece ter entrado na briga pelo título é Alexandre Vinokourov, do Casaquistão, que diminuiu a diferença para o líder de 71 para 18 segundos, depois de ter sido 6º colocado no dia. Nesta segunda-feira acontece a 15ª etapa, com os 159,5 km entre Bagneres-de-Bigorre e Luz-Ardiden.