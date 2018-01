Armstrong pára após a Volta da França O ciclista norte-americano Lance Armstrong, de 33 anos, anunciou nesta segunda-feira que vai encerrar a carreira em julho deste ano, depois de participar da Volta da França - a mais tradicional prova do ciclismo mundial. ?Foi uma decisão bastante amadurecida. Meu momento chegou?, disse ele, considerado um dos maiores ciclistas de todos os tempos. ?Meus filhos são os meus maiores seguidores, porém, ao mesmo tempo, são os que me pedem para voltar para casa?, disse ele, que se separou da mulher há dois anos. O ciclista voltou a correr em 1996 depois de curar-se de um câncer nos testículos e quebrou o recorde de seis vitórias na Volta da França - entre 1999 e 2004. ?Depois de 24 de julho (continuar) não é uma opção. A Volta da França é uma grande corrida e seria maravilhoso ganhar de novo. Seria ótimo encerrar com uma vitória?, disse. Três ciclistas ganharam cinco vezes a prova: o francês Jacques Anquetil (1961-64), o belga Eddy Merckx (1969-72) e o espanhol Miguel Indurain (1991-95).