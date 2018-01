Armstrong retoma liderança na França O norte-americano Lance Armstrong retomou a liderança da Volta da França, a prova mais famosa do ciclismo mundial, após a disputa da 10ª etapa, a primeira nos Alpes. Dono de 6 títulos consecutivos, ele chegou em segundo lugar nesta terça-feira, atrás apenas do Alejandro Valverde - foram 177 quilômetros entre as cidades de Grenoble e Courchevel. Agora, depois de 10 das 21 etapas previstas, Armstrong tem 38 segundos de vantagem para o segundo colocado na classificação geral, o dinamarquês Michael Rasmussen. Nesta quarta-feira, o percurso terá 173 quilômetros entre Courchevel e Briançon.