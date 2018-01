Armstrong segue tranqüilo na frente A vitória do australiano Robbie McEwen na 13ª etapa, nesta sexta-feira, não alterou a classificação geral da Volta da França, a prova mais famosa do ciclismo mundial. O norte-americano Lance Armstrong segue na liderança, em busca de seu 7º título seguido. Nesta sexta-feira, a etapa de 173,5 quilômetros foi entre as cidades de Miramas e Montpellier. E, enquanto Robbie McEwen conseguiu sua terceira vitória na prova deste ano, Lance Armstrong ficou em 33º lugar. Neste sábado, acontece a 14ª das 21 etapas previstas na Volta da França. E o percurso de 220,5 quilômetros vai entre as cidades de Agde e Les Domaines.