Armstrong segue tranqüilo na liderança Mantendo o bom ritmo e com uma certa prudência, o norte-americano Lance Armstrong segue na liderança da Volta da França, a mais importante prova do ciclismo mundial. Na 7ª etapa, disputada nesta sexta-feira, com 228,5 quilômetros entre a cidade francesa Luneville e a alemã Karlsruhe, o vencedor foi o australiano Robbie McEwen, com tempo de 5h03m45. Dono de 6 títulos seguidos na Volta da França, Armstrong terminou em 53º lugar na etapa desta sexta-feira e escapou por pouco de um acidente nos quilômetros finais. Assim, manteve a vantagem de 55 segundos para o também norte-americano George Hincapie na classificação geral da prova. Neste sábado acontece a 8ª etapa da Volta da França, de um total de 21 previstas. Serão 143,8 quilômetros entre a cidade alemã de Pforzheim e a francesa Gerardmer.