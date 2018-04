Arnaldo Tirone fecha acordo para trazer Riquelme ao Palmeiras

SÃO PAULO - Riquelme só não será jogador do Palmeiras se o presidente que for eleito segunda-feira não quiser, porque o acordo está verbalmente acertado.

O presidente Arnaldo Tirone e o diretor financeiro Antônio Henrique Silva conversaram pessoalmente com o jogador e seu empresário Daniel Bolotnicoff em Buenos Aires e aceitaram as condições impostas pelo argentino. "Tínhamos algumas diferenças de valores, mas entramos em acordo. Acredito que não vai dar tempo de assinar até segunda-feira, então deixaremos encaminhado para o novo presidente assinar o contrato", disse Tirone.

Antonio Henrique Silva, no entanto, acha possível a contratação ser oficializada antes da eleição. "Os advogados dos dois lados estão redigindo o contrato. Se ficar tudo pronto até segunda, o Tirone assina."

Pelo acordo, o vínculo será por uma temporada, com opção de renovação por mais duas. Ele deve receber R$ 420 mil e o valor pode aumentar com as ações de marketing que o clube prepara para receber o jogador.

Existe ainda um acordo para que Palmeiras e Boca Juniors façam um amistoso que marcaria a aposentadoria do craque ao término de seu contrato.

A forma com que Tirone se comportou ao longo da negociação surpreendeu muita gente no clube. O presidente fez com que os candidatos Décio Perin e Paulo Nobre já assumam o clube em saia justa. Ambos não gostariam de ter Riquelme na equipe, mas se desfizerem o negócio correm o risco de já começar o mandato recebendo críticas da torcida.

Gilson Kleina admite preocupação com a condição física do meia, mas espera por sua chegada. "Queremos que ele se adeque ao grupo. Vamos tentar dar uma recepção para o Riquelme se adaptar logo e se sentir em casa. Nosso torcedor é tão vibrante quanto o do Boca."

Em relação ao time, Kleina definiu a escalação para a partida de amanhã contra o Bragantinono Pacaembu: Fernando Prass; Ayrton, Maurício Ramos, Henrique e Juninho; Márcio Araújo, Souza, Wesley e Patrick Vieira; Barcos e Luan.