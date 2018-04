Arnaldo Tirone tem semana decisiva antes de sair do Palmeiras

SÃO PAULO - A diretoria do Palmeiras entrou na semana decisiva para cumprir a sua promessa de trazer mais três reforços para o técnico Gilson Kleina antes da estreia no Campeonato Paulista, domingo, contra o Bragantino: o argentino Riquelme, o zagueiro Torres, do Millonarios, da Colômbia, e o lateral-esquerdo Márcio Azevedo, que pertence ao Botafogo.

A pressa de Arnaldo Tirone se justifica, já que daqui a uma semana vão ocorrer as eleições para presidente e quatro vices - Paulo Nobre e Décio Perin concorrem ao cargo máximo.

Riquelme é a contratação mais aguardada pela torcida alviverde. Tirone gostaria de, ao menos, se despedir do clube com a chegada do argentino, que deve dar uma resposta até amanhã sobre a proposta que já está em suas mãos.

A vinda de Riquelme, no entanto, ainda depende da aprovação do Conselho de Orientação Fiscal, responsável por dar aval para qualquer negociação de Tirone. E o presidente do órgão, Alberto Strufaldi, diz que a chegada do argentino não é algo tão fácil de concretizar. "Ainda nem vimos os valores que foram oferecidos a ele", contou.

Tirone justifica a saída do volante Marcos Assunção para pagar os cerca de R$ 400 mil que Riquelme receberia no Palmeiras. O argentino tem 34 anos e não joga desde que o Boca Juniors foi derrotado pelo Corinthians na final da Libertadores, no dia 4 de julho.

Vitória suada. Sem Valdivia, o Palmeiras venceu o São Caetano por 2 a 1 no seu primeiro teste na temporada, em jogo-treino realizado ontem na Academia de Futebol. Os atacantes Barcos e Maikon Leite marcaram os gols da equipe.

Enquanto o meia chileno tratava da lesão no joelho esquerdo que o afasta dos gramados desde outubro, o time sofria para derrotar o adversário, que abriu o marcador com Geovane e viu o Palmeiras virar com dois gols de pênalti - o primeiro sofrido por Barcos e o segundo por Caio.

A atividade foi dividida em três tempos de 30 minutos, e Gilson Kleina mexeu bastante no time. Tirone e o vice Roberto Frizzo acompanharam o jogo-treino de perto.