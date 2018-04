Arnold Schwarzenegger dará 'soco inicial' em edição do Jungle Fight

RIO - Em viagem ao Brasil para promover seu festival, Arnold Schwarzenegger estará presente para o "soco inicial" da 51.ª edição do Jungle Fight, dia 26 de abril, no ginásio do Botafogo, no Rio de Janeiro. Considerado o maior torneio de MMA da América Latina, o evento, que irá chamar Jungle By Arnold, terá a primeira disputa de cinturão da categoria até 66kg.

Na luta principal, Edmilson "Kevin" e Fabiano "Soldado" disputam o primeiro Jungle Belt dos pesos pena (até 66kg). Outros destaques são os confrontos entre Junior "Abedi", vice-campeão até 57kg em 2012, e Marcos "Cabecinha", e entre Kleber Orgulho e Salomão Ribeiro, duas das principais promessas até 84kg no Brasil.

"Vai ser um verdadeiro show para os fãs e para o Arnold se encantar com o MMA brasileiro", prevê o presidente do Jungle Fight, Wallid Ismail. "Depois de revelarmos os principais atletas do país nas categorias até 70kg, até 77kg e até 84kg, é a vez de mostrar ao mundo mais um lutador que vai arrebentar. Seja o 'Kevin' ou o 'Soldado', com quem ficar o Jungle Belt, estará em excelentes mãos".

Esta será a quinta edição do Jungle Fight em 2013, a segunda no Rio de Janeiro, e a terceira seguida com disputa de cinturão. Na última vez, no JF 49, Lucio Curado derrotou Sean "Cubby" Peters e conquistou o título dos pesos leve (até 70kg). Antes disso, em outubro de 2012, Ildemar "Marajó", hoje no UFC, sagrou-se campeão dos médios (84kg).

Card do Jungle Fight by Arnold (sujeito a alterações)

Edmilson "Kevin" de Souza (Tavares Team/Ataque Duplo) x Fabiano "Soldado" (X-GYM) - Disputa do cinturão até 66kg

Alexandre "Capitão" (Orion Team) x Fabiano "Jacarezinho" (X-Gym) - até 66kg

Jonas Bilharinho (Team Nogueira) x Allan Miguel (Fight Club Berg Rodrigues) - até 61 kg

Junior "Abedi" (Relma Team) x Marcos "Cabecinha" (Clayton Mangueira Team) - até 57 kg

Kleber "Orgulho" (Champions Team) x Salomão Ribeiro (Team Nogueira) - até 84 kg