Around Alone tem duelo acirrado A disputa entre o francês Bruno Dubois e o belga Bernard Stamm promete ser a maior atração da chegada da quarta etapa da 6ª Around Alone, regata solitária de volta ao mundo, prevista para sexta-feira, no Centro Náutico da Bahia, em Salvador. Dubois, no veleiro Solidaires, lidera a prova, poucos quilômetros à frente de Stamm, no Bobst Group - Armour Lux. A largada da primeira etapa da Around Alone, disputada a cada quatro anos, foi em setembro, em Newport, Estados Unidos. O objetivo é dar a volta ao mundo em barco individual. A rivalidade entre Dubois e Stamm existe há doze anos, pois eles disputaram entre si o título das três últimas edições. Stamm foi punido em 48 horas, por ter recebido auxílio externo nas Ilhas Falklands. A Around Alone foi disputada pela primeira vez em 1982, por 17 barcos, que deram a volta ao mundo em dez meses. A competição é a mais longa corrida individual do planeta, com aproximadamente 53.200 km. Se os ventos continuarem estáveis, a chegada a Salvador está prevista para acontecer entre sexta e sábado, na sede do Centro Náutico da Bahia. Este ano, a capital baiana já foi sede de uma das etapas da regata Rally Iles du Soleil, em janeiro.