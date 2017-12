Arremessador de peso é suspenso por doping O arremessador de peso norte-americano Kevin Toth foi suspenso nesta quarta-feira por dois anos pela Agência Antidoping dos Estados Unidos (Usada) depois de ter dado positivo para o uso do esteróide tetrahidrogestrinona (THG). A sanção entrou em vigor no dia 3 de maio, mas o atleta, de 36 anos, optou por encerrar sua carreira. Com a punição, Toth perdeu o título de campeão dos Estados Unidos no ano passado e o quarto lugar no Mundial de Paris. Na semana passada, a mesma pena foi aplicada para os lançadores de martelo John McEwens e Melissa Price.