Arremessadores brasileiros vão a Cuba Atletas brasileiros farão um camping de treino em Cuba, com o grupo da campeã olímpica do arremesso do peso Yumileidi Cumbá. O grupo tem Elisângela Adriano, prata no arremesso do peso no Pan de 2003, e os lançadores do dardo Luiz Fernando da Silva, recordista brasileiro, e Júlio César de Oliveira, ouro no Mundial de Menores e bronze no Mundial Juvenil.