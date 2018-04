Arremesso do martelo: recorde olímpico A russa Olga Kuzenkova estabeleceu o recorde olímpico do arremesso do martelo,nesta segunda-feira, ao atingir, durante a prova eliminatória dos Jogos Olímpicos de Atenas, a marca de 73,71 metros. Kuzenkova supera a polonesa Kamila Skolimowska, que em Sydney/200o marcou 71,16 metros. Foram definidas, nesta segunda, as 12 atletas classificadas para as finais do arremesso do martelo. Confira as marcas: Grupo A 1) Gu Yuan (China) - 71,65 metros 2) Iryna Sekachova (Ucrânia) - 71,63 3) Andrea Bunjes (Alemanha) - 70,73 4) Yipsi Moreno (Cuba) - 70,56 5) Kamila Skolimowska (Polônia) - 68,66 Grupo B 1) Olga Kuzenkova (Rússia) - 73,71 metros 2) Yunaika Crawford (Cuba) - 71,74 3) Zhang Wenxiu (China) - 71,56 4) Betty Heidler (Alemanha) - 69,81 5) Olga Tsander (Bielo-Rússia) - 69,61 6) Alexandra Papayeoryiou (Grécia) - 68,58 7) Candice Scott (Trinidad & Tobago) - 68,27