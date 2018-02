Arsenal, da Argentina, conquista seu 1.º título O Arsenal, de Sarandí, conquistou na noite de quarta-feira o primeiro título de expressão de sua história. A equipe argentina perdeu para o América do México por 2 a 1, em Avellaneda, mas ficou com o troféu da Copa Sul-Americana pelo critério de gols feitos fora de casa. No primeiro confronto, no México, os argentinos haviam vencido por 3 a 2.