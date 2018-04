Arsenal faz festa com goleada O técnico do Arsenal, Arsène Wenger, comparou Abou Diaby ao meio-campista Patrick Vieira depois que o também francês fez dois gols na vitória por 4 a 1 sobre o Portsmouth, ontem, no Emirates Stadium. Com 6 pontos, a equipe londrina divide a liderança do Campeonato Inglês com Tottenham, Manchester United, Chelsea, Manchester City e Sunderland. "Diaby é um pouco mais ofensivo que Vieira, mas o estilo defensivo de ambos é idêntico", disse o treinador. Outro destaque de ontem foi o atacante inglês Wayne Rooney, autor de dois gols na vitória por 5 a 0 do Manchester United sobre o Wigan. Hoje, o Chelsea pode se isolar na liderança caso derrote o Fulham, fora de casa.