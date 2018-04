Arsenal ganha em casa e retoma 3º lugar, mas continua longe do Leicester

O Arsenal fez a lição de casa nesta quinta-feira. No complemento da 34ª rodada, o time londrino derrotou o West Bromwich por 2 a 0, com gols do chileno Alexis Sánchez, e retomou o 3º lugar do Campeonato Inglês. No entanto, segue distante do líder Leicester e do Tottenham, segundo colocado.

Com 63 pontos, está a dez de diferença do primeiro colocado. E, a cinco, do rival londrino. Mas, no confronto direto com o Manchester City, está na frente. O City tem 61. Os dois brigam pelo terceiro posto, que dá vaga direta na Liga dos Campeões - o quarto lugar classifica para a fase preliminar da principal competição de clubes da Europa.

Para buscar sua 18ª vitória no Inglês, o Arsenal contou com atuação de gala de Alexis Sánchez na primeira etapa. O chileno abriu a contagem logo aos 6 minutos de jogo. Na intermediária, o atacante girou sobre a marcação e, entre três marcadores, bateu rasteiro de fora da área para as redes.

Antes do intervalo, o chileno acertou boa cobrança de falta e anotou o segundo gol dos anfitriões, aos 38. Foi o sexto gol do atacante em sete partidas. Com a vantagem no placar, o Arsenal reduziu o ritmo no segundo tempo e pouco ameaçou o gol defendido pelo goleiro Foster.

O West Bromwich também fez pouco esforço para ao menos diminuir o marcador e acabou aceitando o resultado que o mantém na 15ª posição. Com 40 pontos, a equipe está três colocações acima da zona de rebaixamento.