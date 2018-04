Arsenal goleia Everton: 6 a 1

O Arsenal começou goleando o Everton por 6 a 1 e assumindo a liderança do Campeonato Inglês. Denílson (ex-São Paulo) e Eduardo da Silva (brasileiro naturalizado croata) deixaram sua marca no jogo de estreia do time, ontem no Goodison Park, em Liverpool. Outro destaque do time londrino foi o espanhol Fábregas, autor de dois gols. Os outros foram marcadados pelo belga Vermaelen e pelo francês Gallas. O francês Saha descontou. Com um gol de Adebayor aos 2 minutos de jogo e outro de Ireland aos 46 minutos do segundo tempo, o Manchester City venceu o Blackburn por 2 a 0, ontem, na abertura da temporada 2009/2010. A apresentação da equipe, que contou com Robinho desde o início e Tevez na segunda etapa, foi abaixo do esperado, mas o resultado fora de casa mostrou que o time pode mesmo sonhar com o título inglês. Outro candidato ao troféu que começou vencendo foi o milionário Chelsea, mas o time sofreu para somar os primeiros três pontos. No Stamford Bridge, a equipe de Ballack, Lampard, Deco, Drogba e Anelka venceu o Hull City por 2 a 1 com um gol no último minuto de jogo por Drogba. O atacante também já havia marcado o primeiro dos donos da casa. O tricampeão Manchester United só estreia na competição hoje, às 9h30, contra o Birmingham, no Old Trafford, em Manchester. Já o vice-campeão da temporada passada, o Liverpool, joga fora de casa contra o Tottenham, em Londres. Na partida de apresentação do novo Manchester City, o atacante Robinho teve uma atuação discretíssima. Pegou poucas vezes na bola e quase não levou perigo ao goleiro Robinson. Acabou substituído por Tévez. Os outros jogos: Wolverhampton 0 x 2 West Ham; Stoke 2 x 0 Burnley; Portsmouth 0 x 1 Fulham; Bolton 0 x 1 Sunderland; Aston Villa 0 x 2 Wigan.