Arsenal tem boa chance para disparar Único time invicto do Campeonato Inglês, o Arsenal recebe hoje o Wigan, penúltimo colocado, com 8 pontos em 13 jogos. O time de Gilberto Silva tem os mesmos 30 pontos do Manchester United, que hoje enfrenta o Bolton. O Manchester City, de Elano e Giovani, terceiro colocado com 26, pega o Reading.