Arte marcial é o ?reforço? do Suzano Ao som de "Eye of the Tiger", música-tema da série Rocky, com Sylester Stallone, os jogadores da equipe de vôlei de Suzano ?espantam? os fantasmas, cultivam o espírito guerreiro e melhoram a coordenação motora. Há dois meses, o time recebe aulas de "body combat", uma espécie de ginástica com movimentos marciais, na Academia Health?s Club, em Suzano. A idéia é do assistente-técnico João Marcondes, para quem os exercícios, praticados 50 minutos, uma vez por semana, são o início do trabalho psicológico. ?Nosso time, modesto e desacreditado, busca sucesso e reconhecimento. Muitos podem até se sentir inferiorizados porque o investimento financeiro na equipe é baixo?, observa. ?As aulas desenvolvem o espírito combativo, de luta, que queremos que eles tenham dentro da quadra.? Leia mais no Estadão