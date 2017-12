Artemus de Almeida é o campeão do ranking brasileiro Senior Top

O medalhista pan-americano Artemus de Almeida confirmou o título do ranking brasileiro Senior Top. A conquista foi definida neste sábado, 9/12, no Concurso de Salto Nacional Top Riders, com o GP, a 1.50 metro, válido pela 9ª e última etapa da temporada 2017. Ao longo do ano, Artemus alcançou 280,5 pontos. Felipe Amaral foi o vice-campeão com 241,5 pontos e José Reynoso Fernandez Filho chegou em 3º, alcançando 216,5 pontos.

Artemus disparou na liderança do ranking com sua montaria Cassilano JMen, animal de criação nacional de 9 anos, recém exportado para a Alemanha. No GP Final, Artemus montou M.E.C.G. Cassillero, que fez sua estreia nessa altura, e ainda com Pomerol TW.

O campeão do GP, disputado na Hípica Paulista, foi André Américo de Miranda apresentando Charleston Jmen, que fechou com duplo zero, em 48s63. Artemus, com M.E.C.G. Cassillero, também com dois percursos sem faltas, em 49s23, foi o vice-campeão do GP.

Foram 25 os conjuntos que largaram na 1ª volta. Os 12 melhores - oito sem faltas, um com 1 ponto por excesso e três com uma falta (4 pontos) – habilitaram-se para a segunda e decisiva volta com armação do course-designer internacional Hélio Pessoa.

"Foi uma temporada bem homogênea. Me classifiquei em todas as oito etapas anteriores com o Cassilano: foram duas vitórias ns GPs do Clube Hípico de Santo Amaro e Agromen, fomos vice-campeões na 2ª etapa e na 4ª etapa do Brasileiro Senior Top, ambos em Curitiba, totalizando dois primeiros, dois segundos, dois quartos e dois sextos lugares", afirmou Artemus.