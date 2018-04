Arthur Zanetti estreia na temporada na quinta e quer 'testar' árbitros

O campeão olímpico Arthur Zanetti estreia na temporada 2015 nesta quinta-feira, em Cottbus, na Alemanha, de olho nos árbitros. O brasileiro quer descobrir se os juízes estarão tão rígidos, este ano, quanto no ano passado, quando ele foi vice-campeão mundial das argolas.

"O objetivo nas argolas é pegar uma final e ver a nota que vou tirar. Quero verificar se a arbitragem adota os mesmos critérios do ano passado ou se está mais rígida ainda. Quero avaliar isso e também a minha série", comentou o ginasta Zanetti, via assessoria de imprensa.

Na competição que terá a fase classificatória na quinta e na sexta, com as finais sábado e domingo, Arthur vai competir não só nas argolas, sua especialidade, mas também no solo. "Vou fazer solo para adquirir resistência e para treinar para as avaliações da seleção que terão durante o ano para a formação da equipe que vai ao Pan. E também, é claro, garantida a minha vaga na equipe do Pan e do Mundial, treinar para que eu possa ajudar o Brasil no solo."

Além de Arthur Zanetti, o Brasil estará representado em Cottbus por Diego Hypólito (solo e saltos) e Péricles Silva (barras paralelas e cavalo com alças). Depois, os ginastas brasileiros seguem para a etapa de Doha, no Catar, no fim de semana seguinte.