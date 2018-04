Artilharia é meta de alemã no futebol Depois da decepção pela eliminação nas semifinais do torneio olímpico de futebol, a atacante Birgit Prinz entra em campo nesta quinta-feira, às 14 horas, para defender a Alemanha na disputa do bronze contra a Suécia, com uma meta: ser artilheira da competição. A jogadora, está empatada em gols com a brasileira Cristiane - marcou cinco ao longo da competição. Se ganhar das suecas, as alemãs, atuais campeãs mundiais, vão igualar o resultado obtido na Olimpíada de Sydney, há quatro anos, quando sairam de campo com a medalha de bronze. Na ocasião, a equipe derrotou o Brasil por 2 a 0 para chegar à medalha. Amanhã, o jogo será a preliminar da final olímpica, entre Brasil e Estados Unidos. As brasileiras derrotaram as suecas por 1 a 0 na semifinal enquanto as americanas precisaram da prorrogação para vencer por 2 a 1.